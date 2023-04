A Ovibeja "está a bombar" e Governo não está convidado

© Filipa Bernardo/Global Imagens

Com mais de mil expositores e centenas de visitantes, a Ovibeja "está a bombar". Quem o garante é Rui Garrido, presidente da associação ACOS - Agricultores do Sul, a entidade organizadora da feira.

Em declarações à TSF, o responsável faz um balanço muito positivo da 39.ª edição da feira agropecuária que decorre até domingo no Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito.

Ao contrário do habitual, este ano não foram dirigidos aos membros do Governo convites para visitarem o certame, como forma de assinalar o descontentamento dos agricultores para como as medidas para o setor, mas Rui Garrido assegura que a falta não está a ser notada.

"Isto, como se costuma dizer, está a bombar. E, nesse sentido, não sentimos falta de mais ninguém", destaca Rui Garrido.

E ninguém tentou fazer-se convidado? O responsável garante que não, até porque, "como dizemos em bom português: a festas e batizados não se vai sem ser convidado."

Por outro lado, já visitaram a Ovibeja várias figuras políticas, como o presidente da Iniciativa Liberal Rui Rocha e o presidente do Chega, André Ventura. Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e o secretário-geral do PCP Paulo Raimundo deverão visitar o evento este sábado e o líder do PSD Luís Montenegro no domingo.

Este ano subordinada ao tema "Comunicar, um grande desafio para a agricultura", a programação da Ovibeja inclui concursos, exposições de gado, demonstrações equestres, provas desportivas, exposições empresariais e institucionais, comércio, espetáculos, concertos e o 12.º Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra - Prémio CA Ovibeja.