A pandemia "pôs fim" ao Progresso

Por Guilhermina Sousa 19 Outubro, 2020 • 17:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Desde os dias quentes de julho, que o silêncio tomou conta da praceta do Progresso Clube, em Algueirão - Mem Martins. O burburinho constante das conversas à porta do clube, o "entra e sai" de gente todas as idades, foi substituído apenas pelo som do vento, de um ou outro carro que passa, de um ou outro cão que ladra, ao longe.

A "nova sede", inaugurada em 1992, edifício de vários andares, com inúmeras modalidades desportivas e incontáveis iniciativas culturais, é agora um edifício vazio de pessoas, sem vida. "Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de julho de 2020, o Progresso Clube encontra-se encerrado". O letreiro na porta é claro. Chegou o fim.

Ouça a reportagem de Guilhermina Sousa 00:00 00:00

O princípio, há quase oito décadas, em 1942, foi do outro lado da linha do comboio, em Mem Martins. O edifício, totalmente abandonado há praticamente 30 anos, ainda observa, sobranceiro, o andar dos dias no centro da freguesia.

"Uma dor muito grande, quando fechou"

Ao final de uma tarde ventosa de outono, é aqui que nos encontramos com Irene Ferreira. Foi neste edifício que começou a dar aulas de ginástica com 23 anos. Já lá vão 37. Veio de Santarém à procura de emprego. Consegui-o no Progresso e por ali ficou até ao último instante. Foi "uma dor muito grande", o encerramento.

Nas quase 4 décadas que se seguiram a esse dia de 1983, em que recebeu os primeiros alunos, Irene Ferreira deu aulas a miúdos e a graúdos de todas as idades, fez amigos para toda a vida e criou uma carreira de sucesso.

Lembra, por exemplo, as diversas idas à Gymnastrada, talvez o maior evento mundial de ginástica, em conjunto com outros clubes da zona de Sintra. "Fomos à Suécia, à Suiça, à Áustria, à Holanda". Eventos que também serviam para estreitar laços, que ainda hoje continuam apertados.

"Preencher o coração"

Por baixo da máscara, adivinha-se-lhe o sorriso, ao falar, com carinho, da sua aluna mais velha. A Dona Manuela tem 75 anos e começou a ir às aulas de Irene ainda no "velho" Progresso, já lá vão mais de 30 anos. Hoje é uma "referência": "é ela que faz o bolo de maçã, os pastéis de bacalhau.... é uma forma de a manter aqui." Mas ainda faz todos os exercícios. "Mais devagar, mas faz tudo", garante.

Como Manuela, eram muitos os idosos de Mem Martins e do Algueirão que tinham no Progresso Clube uma verdadeira família, uma forma de enganar a solidão. Um simples bolo de aniversário pode fazer a diferença. "Parece que não é importante, mas, para quem não tem este tipo de apoio em casa, preenchia o coração".

Foi assim durante 78 anos. Até que a pandemia agravou dificuldades que vinham de trás. Sem uma nova direção, os sócios aprovaram o encerramento em pleno verão quente de 2020. Uma decisão que parece não ter volta a dar.

A TSF contactou a direção demissionária do clube e também a Junta de Freguesia de Algueirão - Mem Martins, para tentar perceber se existem planos para uma eventual reabertura do Progresso Clube, mas ninguém esteve disponível para falar sobre o assunto.