A TSF nas Autárquicas: a Imigração. Ouça a emissão especial na Quinta da Princesa

A Imigração foi o tema, neste primeiro especial Autárquicas 2021, conduzido por Fernando Alves, com Teresa Dias Mendes e o cuidado técnico de José Manuel Cabo.

A emissão TSF foi transmitida em direto do bairro da Quinta da Princesa, na Amora, Seixal, onde os imigrantes - maioritariamente cabo-verdianos - representam cerca de 40% da população. O bispo de Setúbal, D. José Ornelas; Idénia Nascimento, coordenadora do projeto do Tutores do Bairro - E8G; José Correia, treinador de futsal dos jovens da Quinta da Princesa e um dos tutores do projeto no bairro; Marisa Brandão, presidente do Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo Quinta da Princesa; Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações e o padre Geraldo Finato, pároco da Igreja Beato Scalabrini, foram os convidados desta emissão especial.

Ouça aqui a primeira parte da emissão especial Autárquicas sobre Imigração 00:00 00:00