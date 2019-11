Adeus Harrison. Estudantes de medicina fazem nova prova de acesso à especialidade

Esta é a primeira vez que é realizada a nova Prova Nacional de Acesso à especialidade para os estudantes de Medicina © Bruno Pires

As provas são diferentes mas as horas de estudo são as mesmas. Os alunos de medicina começam a preparar-se para o exame que lhes permite escolher a especialidade a seguir cerca de um ano antes da prova, mas agora em vez de um "decorar puro" de cerca de mil páginas, é esperado mais raciocínio clínico, olhando para cada caso "como um todo, com uma gestão acompanhada, tanto orgânica ou mais funcional", afirma Carolina Caminata.

A vice-presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) explica que a Prova Nacional de Acesso, já tratada na gíria estudantil como PNA, vai assentar na avaliação dos conhecimentos clínicos dos candidatos e das suas capacidades de aplicá-los na prática. Carolina Caminata garante que as diferenças se entendem com um caso prático. "Por exemplo, um doente com uma mutação 'x' no gene 'x', qual seria a prevalência desta mutação naquele sítio? Isto seria uma pergunta do Harrison e teria alíneas de escolha múltiplas com percentagens. Esta pergunta numa PNA estaria orientada para todo um caso clínico com um doente identificado e não nos seria perguntado algo como percentagens ou números de simples memorização, mas, sim, algo que revela alguma integração de conhecimentos."

O fim do exame Harrison foi bem recebido pelos alunos, garante Carolina Caminata, apesar de muitos estarem "apreensivos" como a prova desta segunda-feira.

Ainda assim, há mudanças que não caíram bem, como "a introdução do custo para realizar a prova, que agora é 90 euros, e anteriormente era gratuito" e a diminuição do número de locais onde se pode fazer o exame. "Isso desagrada a maior parte das pessoas que têm de realizar a prova, porque agora apenas se podem realizar em três locais em Portugal continental e dois locais nas regiões autónomas", explica a vice-presidente da ANEM.

A nova prova tem 150 questões e dura quatro horas, com uma hora de intervalo. Passa a ter vários livros na bibliografia, em vez da obra única que acabou por dar nome à anterior prova: "Harrison's Principles of Internal Medicine."