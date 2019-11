Aeroporto de Lisboa encerra de madrugada entre janeiro e junho

O fecho prende-se com as obras de alargamento da pista © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vai estar temporariamente encerrado entre as 23h30 e as 5h30 a partir de janeiro do próximo ano e até junho.

Em comunicado enviao à TSF, a ANA - Aeroportos de Portugal informa que "vai iniciar, em janeiro, as obras para a criação de duas saídas rápidas de pista" do aeroporto. Estas obras têm como objetivo a melhoria "da eficiência da operação" e procuram obter "maior fluidez na circulação dos aviões, redução dos percursos e das emissões de CO2".

O encerramento inicia-se a "6 de janeiro" e vai até "ao final de junho". A ANA garante que comunicou este constrangimento "às companhias aéreas, nos prazos definidos a nível internacional para o processo de alocação de slots".

A EasyJet já admitiu cancelar algumas das rotas em que opera.