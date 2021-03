Aeroporto no Montijo. Presidente da ANA aplaude posição do Governo sobre avaliação ambiental

José Luís Arnaut, presidente do conselho de administração da ANA - Aeroportos de Portugal © Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente do conselho de administração da ANA - Aeroportos de Portugal aplaude a posição do Governo relativamente à avaliação ambiental estratégica. José Luís Arnaut garantiu que está disponível para, juntamente com o Governo, chegar a uma boa solução.

"Saudamos esta iniciativa do Governo e achamos que o estudo estratégico ambiental tem de ser feito rapidamente. Estamos há mais de 50 anos a estudar a melhor solução para o aeroporto de Lisboa, já chega. Estamos preparados e assim que esse estudo estiver finalizado vamos colaborar com ele e com o Governo", explicou, à RTP3, José Luís Arnaut.

Ouça as declarações de José Luís Arnaut

O presidente do conselho de administração da ANA lembra que, na opinião da empresa, a melhor solução para o país é ter o aeroporto do Montijo como complemento do aeroporto de Lisboa.

"Analisamos tecnicamente aquela que achamos que é a melhor solução e, nesse sentido, entendemos que a reciclagem do aeroporto existente, que era a base aérea do Montijo, como aeroporto complementar de Lisboa era a melhor solução do ponto de vista ambiental. O país não é rico, não era rico antes e está menos rico agora. As companhias aéreas têm uma situação menos folgada financeiramente agora e, portanto, as opções que estão em curso é avançarmos com esta solução ou irmos para uma solução de um aeroporto de raíz, tipo Alcochete, em que os custos são de cerca de 8 mil milhões de euros com dinheiro dos contribuintes", acrescentou o presidente do conselho de administração da ANA.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil informou esta terça-feira que se encontra obrigada a indeferir liminarmente o pedido feito pela ANA, em cumprimento do princípio da legalidade e do comando vinculativo do legislador constante da mencionada disposição legal, "não havendo lugar à apreciação técnica do mérito do projeto".