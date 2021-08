Agosto com queda nas temperaturas, chuva e vento

Este é um mês de agosto atípico, mas ainda é cedo para dizer se será todo ele assim © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O mês de agosto começa com uma queda nas temperaturas e chuva no litoral. O vento vai continuar, pelo menos nos próximos dias.

"Nestes primeiros dias o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora com muita nebulosidade no litoral norte e centro, em especial no Minho e Douro Litoral, podendo até chegar às regiões do interior. Vamos ter a passagem de várias ondulações frontais, com ocorrência de precipitação que será, em geral, fraca. A precipitação será, em especial, no litoral, sendo mais significativa no Minho e Douro Litoral nos próximos dias. As temperaturas para a primeira semana de agosto estão abaixo das médias para esta época do ano", explicou à TSF Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento vai continuar nos próximos dias.

"Vamos continuar com vento, principalmente no litoral da região sul, que será por vezes forte durante a tarde, e também nas terras altas, em especial do centro e sul. Este vento deve-se ao anticiclone na região dos Açores e à depressão a sul da Península Ibérica. Faz com que o vento seja mais intenso ali na faixa costeira", afirmou a representante do IPMA.

Este é um mês de agosto atípico, mas ainda é cedo para dizer se será todo ele assim.

"Vamos acompanhando, semana a semana, mas para já o início indica que as temperaturas estão um pouco abaixo do que é esperado nesta época do ano. Também temos algum vento na faixa costeira durante a tarde, mas isso é normal ocorrer, mesmo no mês de agosto. No entanto, o que é mais frequente é as temperaturas para este mês serem um pouco mais elevadas", acrescentou Madalena Rodrigues.