Ainda por cumprir. Antigos combatentes continuam sem transportes gratuitos

A promessa do Governo de que os antigos combatentes teriam transportes gratuitos está por cumprir. O benefício foi prometido aos antigos militares, a quem foi atribuído um cartão, há cerca de três meses. No entanto, a medida está por regulamentar e os ex-combatentes têm sido surpreendidos quando procuram viajar nos transportes públicos, chegando mesmo a poder ser multados.

Foi o caso de um ex-combatente, de 72 anos, que tentou viajar no metro do Porto. Quando foi interpelado por um fiscal, o homem mostrou o cartão de antigo combatente, mas foi-lhe respondido que o cartão não era válido e que teria de pagar uma multa. A história é contada pelo Jornal de Notícias, que relata ainda o caso de outro ex-militar, que já procurou saber, por várias vezes, quando entraria em vigor a gratuitidade das viagens. A resposta tem sido sempre a mesma: o benefício ainda não está disponível.

A indignação dos antigos combatentes já chegou ao Ministério da Defesa, com queixas de que a regalia em causa está a ser fortemente publicitada, mas não está a ser concedida.

O Jornal de Notícias adianta que, em três meses, já foram enviados mais de 200 mil cartões aos antigos combatentes, que concederiam vantagens como a isenção de taxas moderadoras e viagens gratuitas nos transportes públicos.

O Ministério da Defesa admite, no entanto, que a medida dos transportes ainda não foi efetivamente regulamentada. O gabinete do ministro João Gomes Cravinho explica que se trata de uma ação "de relativa complexidade", por exigir a articulação com as autoridades de transportes das duas áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto, e das 21 comunidades intermunicipais do continente.

Em resposta ao JN, o Ministério da Defesa garante, apesar de tudo, que estão a ser feitos todos os esforços para que o benefício possa concretizar-se "tão cedo quanto possível".