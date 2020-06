Ajuntamentos e festas como a de Lagos "só podem dar mau resultado"

© Mário Cruz/Lusa

O primeiro-ministro avisa que ajuntamentos, festas e falta de cuidados "só podem dar mau resultado". Em declarações aos jornalistas, António Costa explica que a taxa de contágio se tem mantido estável, mas que há situações localizadas que merecem maior preocupação.

"Festas como a de Lagos, falta de cuidado como aconteceu naquele lar [em Reguengos de Monsaraz], ajuntamentos como ontem aconteceram na praia de Carcavelos ou nas docas em Lisboa são comportamentos que só podem dar mau resultado", sustenta.

Costa vai mais longe e considera que a festa em Lagos se "transformou numa tragédia" e que situações como essa podem e devem ser evitadas.

O governante sublinha que "em geral, desde que as pessoas cumpram as regras, podemo-nos sentir seguros. Agora, há algo que é absolutamente essencial todos termos consciência: é que o vírus vai continuar a andar por aí e por aí andará até termos vacinas".



Os avisos do primeiro-ministro surgiram esta noite à entrada para o espetáculo de Rita Redshoes no Teatro São Luiz em Lisboa. António Costa aproveitou o momento para lembrar que o desconfindamento na área da cultura é um passo importante para ajudar um setor que teve de parar por causa da pandemia.