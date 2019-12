Álcool embebeda, vicia e mata cada vez mais em Portugal

Aumentou também a embriaguez entre adolescentes © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Quase todos os indicadores relacionados com o consumo excessivo de álcool estão a agravar-se. Entre eles as embriaguezes entre os jovens, os internamentos e readmissões em clínicas de tratamento, mas também a mortalidade por intoxicações alcoólicas ou em acidentes sob a influência de álcool.

O retrato é feito no último relatório, consultado pela TSF, da Coordenação Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, do Ministério da Saúde, documento apresentado esta terça-feira no Parlamento e referente a 2018.

A regressão existe em vários indicadores, nomeadamente no capítulo das drogas, mas é no álcool que os 'passos atrás' são mais evidentes.

Há registo, por exemplo, de um "acréscimo entre 2015 e 2018 do consumo recente e atual de bebidas alcoólicas e do consumo binge [em excesso] e da embriaguez nos jovens de 18 anos.



Mais internamentos



Em consequência, a rede pública teve em tratamento, em 2018, 13.422 pessoas por problemas relacionados com o uso de álcool com uma subida de 5% naqueles que iniciaram estes tratamentos e de 15% nos readmitidos.

Portugal registou ainda 4.733 internamentos hospitalares com diagnóstico principal atribuível ao consumo de álcool, 63% devido a doença alcoólica do fígado e 28% por síndrome de dependência alcoólica.

Depois de sete anos em queda, o número de internamentos hospitalares teve aliás um aumento de 7% em 2018.

Os problemas com álcool detetados como "diagnósticos secundários" também aumentaram ultrapassando os 32 mil no último ano.

O número de internamentos relacionados com álcool tiveram em 2018 "os valores mais elevados dos últimos sete anos".

Mais mortes e mais crianças afetadas



Na contagem de mortos, o relatório refere 1.087 óbitos em 2018 com a presença de álcool, com 37% a morrerem em acidentes, 37% por morte natural, 13% por suicídio e 5% em intoxicação alcoólica.

O último ano teve 59 mortes por intoxicação alcoólica, num aumento de 34% em relação a 2017.

Com 172 vítimas mortais, 2018 registou também o número de óbitos em acidentes de viação sob influência do álcool.

O relatório destaca o aumento da mortalidade por causa do álcool, sendo os valores de 2018 os mais elevados dos últimos cinco anos ao nível das intoxicações alcoólicas e dos acidentes de viação sob a influência do álcool.

2018 teve ainda mais 27% de sinalizações às comissões de protecção, num total de 385, em processos onde crianças e jovens estão em risco devido ao consumo de álcool pelos próprios ou por outros, afectando o seu bem-estar e desenvolvimento.



O fim da crise?



O relatório explora pouco ou quase nada as causas para as tendências anteriores, mas destaca, em paralelo, o "aumento das quantidades disponíveis de bebidas alcoólicas para consumo no mercado nacional", sobretudo nos últimostrês anos após a descida verificada no período de crise económica.

Segundo a Autoridade Tributária, em 2018 venderam-se em Portugal Continental 515,5 milhões de litros de cerveja, 27,3 milhões de litros de outras bebidas fermentadas, 16,9 milhões de litros de produtos intermédios e 8 milhões de litros de bebidas espirituosas. O Instituto da Vinha e do Vinho contou ainda a venda de 264,4 milhões de litros de vinhos tranquilos.