Aldeia transmontana espera enchente para provar os morangos "mais doces de Portugal"

Apenas quatro agricultores daquela aldeia do distrito de Bragança, produzem anualmente cerca de 100 toneladas. Perto de dez por cento da produção, estima-se que será vendida nos próximos dois dias.

Acompanhamos uma manhã de trabalho intenso na apanha do morango.

"Têm de se apanhar com jeito para não partir o morango verde que há, nem a flor". Pouco depois das sete da manhã, aos primeiros raios de sol, Bruna Morais e mais sete pessoas davam início ao delicado processo de apanha do morango.

A poucas centenas de metros da aldeia rotulada como a capital do morango do nordeste transmontano, à beira da estrada, fica um morangal com cerca de dois hectares coberto por centenas de metros de plástico. De chapéu, por causa do sol, e com joelheiras para suavizar o constante contacto com o solo, Bruna confessa que este é um trabalho duro. "Isto ao fim do dia dá cabo de nós, são dores nas pernas e nas costas porque andamos todo o dia amarrados, por isso é que os mais novos não querem nada com isto e passam todo o dia agarrados ao computador e aos telemóveis", diz esta mulher que já anda nestas andanças há 16 anos, repartidos pela França e Portugal.

Ainda assim, há exceções a esta regra. Regina Martins, com 25 anos de idade, garante que adora todo o tipo de trabalho agrícola, bem como as duas irmãs: Sofia, de 28 anos e Infância de 30 anos, que também a acompanham na jornada de trabalho. "As pessoas novas não gostam da terra, não gostam de sujar as unhas, mas nós sempre fomos habituadas a trabalhar no campo desde pequeninas e gostamos da agricultura", afirma Regina Martins que dá a receita para esta "arte" de colher morangos: "têm de se pegar com jeitinho, é como se fossem ovos, porque são muito frágeis e ficam logo todos maçados", diz.

Manuel Pinto, um dos quatro agricultores que anualmente produzem cerca de 100 toneladas de morangos que são vendidos na região, mas também em Espanha, e empregam, sazonalmente, cerca de 40 pessoas, explica que a apanha requer muito cuidado. "Não é qualquer pessoa que pode trabalhar nisto, não se pode partir a planta, porque ela vai servir para um ano inteiro de produção," sublinha este produtor de morangos que tem características únicas.

O microclima que existe na aldeia, propício ao cultivo do fruto, o solo rico em potássio e a experiência dos produtores que passaram algum tempo em países com tradição de morango, são fatores que conferem um aroma especial ao fruto, mais doce que o habitual. "Ainda agora tive aí pessoas que vieram de Famalicão e depois de os provarem pela primeira disseram logo que não há disto em mais parte nenhuma. É um favo de mel autêntico", conta.

No próximo fim de semana, a junta de freguesia volta a promover a feira do morango, que regressa depois de dois anos de pandemia e Manuel Pinto acredita numa enchente. "Acho que a feira vai ser um fenómeno, já tenho medo de não ter morango para tanta gente que aí vem. Já tenho mais de 100 caixas encomendadas de gente do Porto e Braga, há uma semana", diz.

Também a autarca local está otimista. "Estão criadas todas as condições para ser o fim de semana perfeito. Vai estar bom tempo, as pessoas estão com saudades de sair, de conviver, juntando ao facto de o morango de São Pedro Velho ser um fruto muito apetecível e muito procurado", adianta Fernanda Guerra.

Diga-se que está igualmente previsto um percurso pedestre com uma particularidade: "os caminheiros vão parar numa exploração onde podem apanhar o morango e levar para casa. Para quem vem das cidades é a oportunidade de aprender a colher morangos e assiste-se a momentos caricatos "assegura a presidente de junta.

Na feira do fim de semana, espera-se que sejam vendidos perto de dez toneladas. Cada caixa com 2 quilos de morangos fica a sete euros.