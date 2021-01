Alemanha vai enviar equipamento médico e profissionais de saúde para Portugal

© Tiago Petinga/EPA

Por Carolina Rico 31 Janeiro, 2021 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo alemão vai enviar profissionais de saúde e material médico para Portugal, face ao agravamento da pandemia no país e consequente sobrecarga das unidades de cuidados intensivos nos hospitais.

"Vamos apoiar Portugal com pessoal e equipamento médico", disse à Reuters um porta-voz do Ministério da Defesa alemão. Mais detalhes sobre a operação só serão oficialmente anunciados na próxima semana.

A revista alemã Der Spiegel acrescenta as autoridades alemães planeiam enviar 27 médicos e paramédicos para Portugal e que estes devem permanecer no país durante três semanas.

Esta é a resposta da Alemanha ao pedido de ajuda do Governo português, refere ainda a Reuters, depois de uma equipa de médicos militares ter visitado hospitais portugueses para auscultar as eventuais necessidades do Serviço Nacional de Saúde que pudessem ser supridas pela cooperação alemã.

A Embaixada da Alemanha em Lisboa confirmou esta semana que está em curso "um diálogo" entre os Governos alemão e português sobre "um possível apoio alemão" aos esforços de Portugal para ultrapassar a atual crise sanitária da covid-19.

"A Embaixada da Alemanha em Lisboa confirma que existe um diálogo em curso entre os Governos alemão e português no que diz respeito a um possível apoio alemão aos esforços portugueses para ultrapassar a atual crise sanitária", indicou fonte oficial da representação diplomática alemã na capital portuguesa em declarações à agência Lusa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19