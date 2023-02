Aljezur quer que ICNF explique às populações novo plano para o território

Para a autarquia "é incompreensível que continue sem haver qualquer iniciativa do ICNF para promover o esclarecimento das populações © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 16 Fevereiro, 2023 • 13:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Aljezur pretende que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas apresente as implicações do Plano de Gestão da Zona Especial de Conservação (ZEC) Costa Sudoeste da Rede Natura 2000. É um plano que, de acordo com a autarquia de Aljezur, vai estabelecer "mais restrições à utilização do território".

Para a autarquia "é incompreensível que, tratando-se de um novo instrumento através do qual se pretende estabelecer mais um novo pacote de importantes restrições à utilização do território, que acrescem às do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e às do Plano Setorial da Rede Natura 2000", continue sem haver qualquer iniciativa do ICNF para promover o esclarecimento das populações de Aljezur.

O concelho tem quase 50% do seu território abrangido por Rede Natura 2000 e, de acordo com o município, "além de se pretender interditar qualquer alteração do uso atual do solo para agricultura em vastas áreas da ZEC, o ICNF também pretende interditar qualquer cultura de regadio fora do perímetro de rega do Mira"."Porquê? Porque é que tem que ser assim? Isto mexe efetivamente com a economia local", afirma o autarca de Aljezur.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

Em comunicado, a câmara municipal adianta que o documento prevê igualmente "a proibição generalizada da realização de obras de alteração de edifícios em solo rústico da ZEC". Em declarações à TSF o autarca de Aljezur considera que estas restrições vão impactar projetos de turismo rural. " Não estamos a falar de grandes empreendimentos turísticos", ressalva José Gonçalves. " Os turismos rurais e de habitação são mais-valias para estes territórios e qualquer ampliação de 100 ou 200 metros pode fazer a diferença entre esse empreendimento ter sucesso ou não", enfatiza.

Apesar de o plano ter estado em discussão pública durante 20 dias, Aljezur pretende que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) venha ao terreno discutir e apresentar o documento às populações. De acordo a autarquia, "o referido plano encontra-se em fase final de preparação sem que alguma vez o ICNF, entidade responsável pela sua elaboração, tenha procurado reunir individualmente com o município ou sequer articulado a forma de disponibilização ao público da proposta para consulta presencial dos interessados".

A autarquia quer saber também se o ICNF está conceber o plano no que diz respeito à conservação dos habitats e espécies, a partir de mapas atualizados e rigorosos, "comprovativos da sua efetiva existência nos locais cartografados. Caso contrário, ficará comprometida a credibilidade do instrumento e "necessariamente obrigará o município a ponderar quais as ações a tomar, na defesa do interesse do Município das suas populações."