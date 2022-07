Altas temperaturas e baixos níveis de humidade: Portugal vai entrar em situação de alerta

José Luis Carneiro © Lusa

Por Sónia Santos Silva com Clara Maria Oliveira 07 Julho, 2022 • 13:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo português vai acionar, esta sexta-feira, a declaração de alerta devido aos baixos níveis de humidade e às altas temperaturas previstas para os próximos dias, anunciou esta quinta-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Depois de presidir à reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o ministro sublinhou a necessidade de aumentar o nível de alerta no país.

Ouça as declarações de José Luís Carneiro 00:00 00:00

"O Governo irá acionar a declaração de alerta para limitar todas as ações que possam pôr em risco as nossas populações e criar todas as condições que nos permitam garantir a mobilização dos recursos necessários e indispensáveis para o esforço que os próximos irão exigir", afirmou José Luís Carneiro.

No final da reunião da Autoridade de Proteção Civil, o ministro da Administração Interna garantiu que vai haver "tolerância zero" para comportamentos de risco nas áreas florestais.

Ministro da Administração Interna garantiu que vai haver "tolerância zero" 00:00 00:00

Na reunião participou, também, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e a Secretária de Estado da Proteção Civil.

Os distritos de Lisboa e Leiria estão sob aviso laranja desde as 09h00 desta quinta-feira e até às 17h00 de sábado e os restantes 16 a amarelo até às 00h00 de sábado.

Na sexta-feira, o aviso laranja vai estender-se aos distritos de Coimbra, Santarém, Setúbal, Évora e Beja e no sábado também a Portalegre, Castelo Branco, Bragança, Vila Real, Braga e Porto.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Nos próximos dias, Portugal continental irá enfrentar uma situação de tempo quente persistente, que deverá dar origem a uma onda de calor em muitas áreas do território.

A previsão aponta para uma subida dos valores de temperatura, em especial da máxima, esperando-se valores acima de 35 graus Celsius na generalidade do território, exceto em alguns locais da faixa costeira ocidental, onde os valores serão entre 30 e 35 graus.

No interior, em especial da região Sul, e nos vales do Tejo e Douro, as temperaturas deverão atingir valores superiores a 40 graus a partir de sexta-feira, podendo alcançar localmente os 42 graus.

A temperatura mínima também irá aumentar, prevendo-se a persistência da ocorrência de noites tropicais (mínimas acima de 20° C) em grande parte do território.