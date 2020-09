ANAFRE espera que lei de reversão das freguesias seja abrangente

Santiago de Bougado é um dos territórios que quer voltar a ser independente da união de freguesias © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Rui Silva 30 Setembro, 2020 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) diz ter recebido garantia da ministra da Coesão Territorial de que a proposta de lei do novo regime de criação de freguesias seja aprovada em Conselho de Ministros, nos primeiros dias de outubro, de modo a que seja votada no Parlamento para aprovação antes de 31 de março e assim poder entrar em vigor a tempo das próximas eleições autárquicas.

O processo, que se arrasta desde a anterior legislatura, deverá permitir a reversão de "cerca de 500 freguesias" que foram agregadas na reforma administrativa de 2013.

Segundo Jorge Veloso, as discussões com o Governo não permitiram ainda perceber qual a versão final do texto, mas o presidente da ANAFRE acredita que a proposta de lei será "abrangente" e contará com os contributos que freguesias e municípios têm dado ao longo do processo. "Aponta-se para cerca de 500 freguesias, número redondo" que serão abrangidas por esta reversão, sendo que os custos da medida ainda não foram discutidos com o Governo.

Na expectativa está também a Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, um movimento que abrange 48 grupos de cidadãos que pretendem regressar ao antigo mapa de freguesias. "É algo que há muitos desejamos, estamos expectantes", diz o coordenador da Plataforma, Filipe Gonçalves, considerando que é importante que a nova legislação "corrija os erros da reforma administrativa de 2013".