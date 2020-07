Anselmo Crespo vai ser diretor de informação da TVI

"A escolha de Anselmo Crespo insere-se na nova estratégia para a informação da TVI" © Jorge Firmino/Global Imagens

"A qualidade do seu passado profissional" é a responsável pelas "sobejas garantias" de que a TVI alcançará um "reforço da credibilidade da informação". É desta forma que Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital, anuncia a contratação de Anselmo Crespo para o cargo de diretor da informação do canal televisivo.

Subdiretor da TSF e editor de Política nesta estação de rádio, Anselmo Crespo resolveu responder ao apelo de "trilhar novos caminhos (...) num projeto televisivo em transformação (...) que terá apenas a verdade como limite".

O jornalista deixa assim a TSF - Rádio Notícias, onde chegara em 2016. Antes, Anselmo Crespo passara pela SIC, onde trabalhou como editor dos principais noticiários desde 2002 e foi ainda editor de política.

Agora o subdiretor da TSF vai assumir o leme da informação da TVI, depois de ter sido anunciada a saída de Sérgio Figueiredo.

O grupo Media Capital assinala ainda que o novo diretor assume funções a partir de 1 de setembro. "A escolha de Anselmo Crespo insere-se na nova estratégia para a informação da TVI, que pretende apostar numa direção com um perfil de liderança irreverente, independente, mobilizador, diferenciador e multidisciplinar", enaltece, em comunicado.