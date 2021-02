Após demissão polémica, Cristina Gatões passa de diretora a assessora do SEF

A ex-diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Gatões © Nuno Fox/Lusa

Por TSF 02 Fevereiro, 2021 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ex-diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, que se demitiu na sequência da polémica morte de um cidadão ucraniano às mãos de inspetores do SEF, no aeroporto de Lisboa, está, de novo, a trabalhar para o organismo.

De acordo com o Diário de Notícias, Cristina Gatões é assessora do novo diretor nacional, Luís Francisco Botelho Miguel, e integra o grupo de trabalho para a reestruturação dos vistos gold.

Cristina Gatões deixou o cargo em dezembro, nove meses após o homicídio do ucraniano Ihor Homenyuk, mas a saída foi justificada, pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, com a alegação de que esta não tinha "condições para liderar o SEF no quadro da reestruturação profunda que será desenvolvida neste organismo".

Entretanto, o ministro nomeou o tenente-general Botelho Miguel para ocupar o cargo de diretor nacional do SEF - e este, por sua vez, terá convidado a antecessora Cristina Gatões para ser sua assessora e, especificamente, para trabalhar no grupo do processo de reestruturação dos vistos gold.

O Diário de Notícias teve acesso a um despacho interno, datado de 28 de janeiro, onde Cristina Gatões, que é apresentada como "assessoria da Direção Nacional", é nomeada pelo atual diretor nacional do SEF para o grupo em causa.

Da anterior passagem de Cristina Gatões pelo SEF, e no caso do homicídio de Ihor Homenyuk, em particular, permanecem várias questões por esclarecer. Recorde-se que a inspeção interna instaurada pela então diretora nacional não teria encontrado qualquer dado suspeito na morte do cidadão ucraniano e que o óbito só foi comunicado à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) seis dias depois de ter ocorrido, embora a lei obrigasse à comunicação "imediata".

Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados do homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, em março de 2020 no aeroporto de Lisboa, começam a ser julgados esta terça-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa.

Os argumentos já conhecidos da defesa dos inspetores acusados vêm contrariar declarações da antiga diretora do SEF, que, por exemplo, garantiu não existirem bastões no aeroporto de Lisboa.

Segundo a acusação, os inspetores Bruno Valadares Sousa, Duarte Laja e Luís Filipe Silva tiveram um comportamento desumano para com Homeniuk, provocando-lhe graves lesões corporais e psicológicas até à morte.