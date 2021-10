"Aristides chama-nos a atenção para a nossa fragilidade moral e para o nosso conformismo"

Viriato Soromenho-Marques © Gerardo Santos/Global Imagens

Por TSF 19 Outubro, 2021 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No dia em que Aristides de Sousa Mendes é eternizado no Panteão Nacional, Viriato Soromenho-Marques, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, considera, em entrevista ao Fórum TSF que o legado do homem que salvou milhares de judeus do holocausto é útil nos dias de hoje.

Ouça aqui a conversa de Viriato Soromenho Marques com o jornalista Manuel Acácio 00:00 00:00

"Eu acho que Aristides nos desafia não só no sentido em que aponta para a força moral que existe em todos nós e que se torna em força física pela decisão, pela mudança de rumo do mundo que pode causar, mas também nos chama a atenção para a nossa fragilidade moral, para o nosso conformismo, para o facto de que ao mantermos um determinado estilo de vida, ao pactuarmos com uma legalidade superficial, acabamos por entrar naquilo que Hannah Arendt designava como a banalidade do mal", sustenta.

O Fórum TSF desta terça-feira também contou com a presença da presidente Conselho Português Para os Refugiados. Ouça aqui a entrevista na íntegra 00:00 00:00

Acompanhe aqui o Fórum TSF