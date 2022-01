Eunice Muñoz hospitalizada de urgência no São Francisco Xavier

Eunice Muñoz foi internada esta manhã no hospital São Francisco Xavier © Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Eunice Muñoz foi transportada esta manhã para o Hospital São Francisco Xavier, a notícia foi avançada esta manhã pelo Correio da Manhã e confirmada pela TSF.

A Associação Humanitária de Bombeiros de Paço de Arcos recebeu o alerta ainda antes das sete da manhã. O segundo comandante da corporação, Sérgio Duarte, confirmou à TSF que terá sido o neto da atriz a dar o alerta ao 112. Pouco depois dessa hora, os bombeiros enviaram para o local uma ambulância que acabou por transportar a atriz até ai Hospital Francisco Xavier.

A atriz teve de ser transportada com recurso a oxigénio, com um diagnóstico ainda incerto, mas com uma alta probabilidade de ter "líquido nos pulmões". Eunice Muñoz está nesta altura a ser observada na área Covid desta unidade do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Já em julho a atriz tinha estado internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, durante 20 dias.

*Notícia em atualização