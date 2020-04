Aulas presenciais do 11.º e 12.º ano voltam a 18 de maio. Creches também reabrem

© Photo by Taylor Wilcox on Unsplash

O 11.º e 12.º anos do ensino regular e o 2.º e 3,º anos de outras ofertas formativas regressam às aulas presenciais no dia 18 de maio.

Os pormenores deste regresso são referidos no Plano de Desconfinamento, que hoje foi apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa. Este regresso às aulas será apenas para "disciplinas nucleares de acesso ao Ensino Superior" e vai funcionar exclusivamente entre as 10h00 e as 17h00.

No mesmo dia reabrem os equipamentos sociais na área da deficiência e as creches.

No caso das creches, estas também reabrem a 18 de maio mas, até 1 de junho, mantêm-se em vigor as medidas económicas de apoio à família, para que os pais possam medir e analisar o sucesso e riscos de recolocar as crianças nas mesmas.

Consulte aqui as datas e regras definidas para a retoma de cada setor © Governo

Quinze dias depois, a 1 de junho, as creches regressam ao funcionamento em pleno. No mesmo dia, reabrem os estabelecimentos de ensino pré-escolar e os ATLs.