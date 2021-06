Aumento de internamentos nos hospitais do Algarve tem sido exponencial

© AlgarvePressPhoto/Global Imagens

No Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) já há 48 doentes internados com Covid-19. Nos últimos dias o número de internamentos tem vindo a aumentar.

"Temos 28 doentes em Faro e nove em Portimão [em enfermaria], nove doentes em cuidados intensivos em Faro e três em Portimão", esclarece a presidente do Conselho de Administração. Ana Varges Gomes admite que "o aumento tem sido exponencial" e que o problema maior é conciliar a assistência aos doentes com um período de férias dos médicos e enfermeiros nos Hospitais. Admite que, se for necessário, a administração será obrigada a suspender as férias dos profissionais.

O perfil dos doentes também mudou e há pacientes com idades entre os 23 e os 67 anos." São doentes que não estavam vacinados ou só tinham levado a primeira dose da vacina".

No Hospital de Faro surgiram recentemente dois surtos de Covid-19 em enfermaria, em Medicina II e em Pneumologia. "São casos identificados em doentes que já estavam internados." Ana Varges Gomes esclarece que essa zona fica em quarentena e todos os profissionais são testados regularmente.

Tanto no Hospital de Faro como no de Portimão por enquanto toda a atividade programada está a ser efetuada mas a situação pode mudar a qualquer momento.

"Tenho esperança que a vacinação possa acelerar mais um bocadinho para tentar parar esta pandemia", afirma. "É uma avaliação que fazemos diariamente e o que lhe estou a dizer agora pode amanhã ser uma realidade diferente, para melhor ou pior", conclui.

