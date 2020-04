Autarca de Bragança acusa secretário de Estado de falta de respeito e desprezo pelo distrito

© André Rolo / Global Imagens

O presidente da Câmara de Bragança acusa o Secretário de Estado da Mobilidade de falta de consideração e respeito para com o distrito de Bragança. Hernâni Dias condena a atitude de Eduardo Pinheiro, nomeado pelo primeiro-ministro para Coordenador do combate à pandemia na Região Norte, de não ter tempo para uma reunião, por videoconferência, com o conselho Distrital da Proteção Civil do distrito de Bragança, para discussão do atraso nos testes nos lares de idosos, pedida há já 4 dias e adiada duas vezes.

"É uma falta de respeito institucional, e um desprezo pelos cidadãos do Distrito de Bragança," diz Hernâni Dias.

O presidente da Câmara de Bragança acrescenta que a reunião com o secretário de estado, adiada duas vezes por falta de agenda, tinha que ver com a urgência dos testes nos lares de idosos no distrito: "Passados 20 dias depois de o senhor primeiro-ministro ter dito que era urgente testar os lares, os utentes e os trabalhadores afetos a estas unidades, e até ao momento no distrito de Bragança, apenas foram feitos um terço dos testes nessa comunidade".

Entre utentes e funcionários, serão mais de 6000 no distrito. Hernâni Dias salienta que se está a perder muito tempo e nem a abertura de um laboratório no Politécnico de Bragança, por parte do governo, há dez dias, veio alterar a situação. "Com a capacidade, que foi referida, de que este laboratório teria para a realização de 400 testes por dia, veja-se que, neste momento perdemos a oportunidade de ter já feito 4000 testes. Esse é que é o grande problema, o tempo que vamos perdendo. Desde o dia 30 até ao dia de hoje foram feitos, em média, cerca de 90 testes por dia nos lares do distrito".

No centro desta questão está o Laboratório do Politécnico. Orlando Rodrigues, presidente do IPB diz que durante toda a semana "foram feitos testes para verificação interna do sistema" e que só falta mesmo o certificado do Instituto Ricardo Jorge, que deverá chegar hoje, para que se iniciem, em força, os testes.

"Esse é um passo vital. É preciso que eles confirmem que os resultados que nós tivemos são coincidentes com os resultados padrão que eles próprios obtêm, e estamos a aguardar que nos validem para depois, nós próprios podermos começar a fazer as nossas análises de rotina".

O Politécnico de Bragança assegura capacidade para fazer 200 testes por dia.