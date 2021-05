Autarca de Odemira vai pedir ao Governo medidas de apoio à economia local

© Nuno Veiga/Lusa

O presidente da Câmara Municipal de Odemira vai aproveitar a presença do ministro da Administração Interna no concelho esta terça-feira para alertar para o impacto das cercas sanitárias na economia local.

José Alberto Guerreiro defende que o Governo deverá ter "medidas de apoio específicas à economia local", visto que se regista na zona "situações de algum desespero".

O autarca explica que há no concelho "pessoas há muito tempo com os negócios fechados", "dificuldades no setor agrícola" e cancelamentos de reservas nos alojamentos turísticos.

Além disso, José Alberto Guerreiro sublinha a "necessidade de continuarmos depois da situação pandémica a ver reforçados os meios em Odemira".

Meio "a brincar", meio a sério, o autarca faz uma sugestão ao Governo: "Alguns dos reforços da ACT e da GNR que vieram ajudar nesta fase deviam bem poderiam ficar por cá, porque fazem muita falta."