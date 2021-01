Autópsia de auxiliar do IPO "não estabelece relação direta" com vacina da Covid-19

Porto , 27 / 12 / 2020 - Decorreu no Hospital de São João, o início do processo de vacinação Covid-19. Profissionais de saúde são os primeiros a receber a vacina. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Os resultados preliminares da autópsia feita à funcionária do IPO do Porto que faleceu dois dias depois de ter sido vacinada contra a Covid-19 revela que a morte não está relacionada com a vacinação. A mulher morreu no primeiro dia do ano, tinha 41 anos e, de acordo com a família, não tinha problemas de saúde.



Em comunicado, o Ministério da Justiça afirma que a causa de morte está sob segredo de justiça e por isso não poderá ser revelada.

No entanto, e tendo em conta as preocupações que surgiram na opinião pública, o gabinete de Francisca Van Dunem optou por revelar que os resultados preliminares da autópsia feita ao corpo da mulher não encontraram qualquer relação entre a morte e a vacina.

Durante a conferência de imprensa desta terça-feira, a diretora-geral da Saúde, explicou que o caso estava em análise.

"Há fenómenos que podem estar temporalmente relacionados", reconheceu Graça Freitas, A DGS confirmou que as causas concretas da morte ainda estão por apurar.

