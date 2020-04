Autoridades estão a investigar mortes por Covid-19 em casa e nos lares de idosos

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde © Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 20 Abril, 2020 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Graça Freitas revelou na conferência de imprensa desta segunda-feira que as autoridades estão a investigar as mortes por Covid que acontecem em casa e nos lares de idosos. A diretora-geral da Saúde foi questionada pela TSF sobre os motivos pelos quais esses doentes não chegam aos hospitais e reconheceu que é preciso perceber porque razão isto está a acontecer.

"Obviamente que nos sítios onde ocorreram mais casos estamos a averiguar essa circunstância, mas quero dizer que as pessoas que estão nas instituições e em casa, com Covid ou com outras patologias, estão a ser acompanhadas por médicos e por enfermeiros. É um número relativamente pequeno de casos, mas existe", explicou Graça Freitas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20 863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.