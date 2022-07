"Nada disto tinha acontecido." Avião chegou "tardíssimo" ao fogo em Palmela

© André Luís Alves / Global Imagens

O presidente dos Bombeiros de Palmela, Octávio Machado, criticou esta quarta-feira, na TSF, a chegada demasiado tardia de um avião ao combate ao fogo que lavra no concelho e que "tem vindo a complicar-se".

Em declarações à TSF, e já depois de ter criticado a falta de meios aéreos no local - numa altura em que dizia haver apenas dois helicópteros investidos no combate -, Octávio Machado registou a chegada de um avião ao local, mas assinalou que esta aconteceu "tardíssimo".

Ouça na íntegra a entrevista com Octávio Machado no noticiário da TSF.

"Tenho a certeza absoluta de que se tem vindo logo no primeiro contacto, nada disto tinha acontecido", garantiu o líder dos bombeiros de Palmela.

Octávio Machado deixou também uma palavra de "solidariedade" aos bombeiros portugueses e às populações "que têm vindo a perder anos de trabalho" com a destruição de olivais, vinhas ou hortas, criticando de seguida as declarações do primeiro-ministro, António Costa, que tinha dito esta terça-feira que o estado "não é uma companhia de seguros".

Sobre a situação no local, o representante dos bombeiros criticou também a falta de prevenção, que fica "muito no papel".

"Lamento profundamente, fico muito triste e amargurado, todos sabiam que estamos numa zona protegida, a serra da Arrábida, e podia ter havido maior vigilância, mas sabemos que isso é tudo muito no papel e depois, na prática, não acontece", criticou.

Este fogo, notou, "não devia ter acontecido" e Octávio Machado responsabiliza "todos aqueles que venderam ao povo português um sistema que tem vindo desde 2005 a ser implementado e a falta de investimento naqueles que são a espinha dorsal" do sistema de Proteção Civil.

"Há falta de equipamento desde 2005", denunciou também, bem como de "investimento nos bombeiros voluntários".