Aviso amarelo. Depois do calor, vem aí chuva e trovoada

Por Nuno Guedes 29 Maio, 2020 • 14:26

Depois do calor intenso dos últimas dias, que em grande parte do país se mantém, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou, esta sexta-feira, aviso amarelo para dez distritos do Centro e Norte do país por trovoada e chuva por vezes forte.

Os avisos são válidos para a tarde desta sexta-feira até às 21h e incluem os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, mas também Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra e Portalegre.

O IPMA fala em condições favoráveis à ocorrência de trovoada e possibilidade de rajadas fortes de vento, bem como aguaceiros por vezes fortes.

Um pouco mais a Sul, Leiria, Lisboa e Setúbal continuam esta tarde com avisos amarelos, como acontece há vários dias, mas a causa volta a ser o tempo quente, com temperaturas máximas, em vários distritos, acima dos 30 graus.