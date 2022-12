Balanço do ano: alterações climáticas, novo Governo, simplex ambiental e energias renováveis

Francisco Ferreira © Gerardo Santos/Global Imagens

As alterações climáticas, que se traduziram, em 2022, em longos períodos de seca, durante o verão, e em episódios de cheias e chuva intensa, em dezembro, devem ser uma das prioridades do Governo para o próximo ano. Num balanço do ano feito à TSF, Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, diz que os últimos 12 meses ficam marcados por alguns pontos negativos, como a opção do executivo socialista de juntar a energia e o ambiente na mesma tutela e a aprovação do "simplex ambiental".

Apesar destes pontos negativos, apontados por Francisco Ferreira, a associação Zero considera que 2022 ficará, também para a história por alguns passos dados, como a aplicação de taxas sobre embalagens de plástico em serviços takeaway e a antecipação de metas ambientais muito importantes, que intensificam a aposta nas energias renováveis, como a neutralidade climática para 2045.

Para 2023, Francisco Ferreira traça alguns dos objetivos que gostaria de ver concretizados, começando pelo erro que diz respeito à orgânica do Governo, mas também a regulamentação da Lei de Bases do Clima e a implementação dos sistemas municipais de recolha seletiva de biorresíduos.