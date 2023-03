"Be cheese" aprovado para promover a fileira do queijo Serra da Estrela

© Miguel Pereira da Silva/Global Imagens

O projeto "Be Cheese" foi aprovado no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência - e visa trabalhar na autenticidade e valorização da fileira da produção de queijo. O consórcio é liderado pela Escola Superior Agrária, do Politécnico de Viseu, e reúne também a Estrela Coop, a Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela, a ANCOSE, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela, e vários produtores de leite e de queijo, bem como centros de biotecnologia.

O projeto, agora aprovado, pretende impulsionar a gestão integrada deste setor, essencial para a economia local da região da Serra da Estrela, e sobretudo melhorar o preço que é pago pelo leite.

São dois anos de fundos para valorizar desde as pastagens, à própria flor do cardo, que permite a fermentação do queijo, ou à forma como se criam as ovelhas e à qualidade do leite que é obtido.

O "Be Cheese" está aprovado e Joaquim Lé de Matos, presidente da Estrela Coop, a Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela, garante que o objetivo é o de valorizar o trabalho do pastor. "Há vários critérios microbiológicos e têm de estar dentro dos parâmetros para que se possa produzir queijo DOP [Denominação de Origem Protegida], queremos que o pastor valorize a sua atividade e assim obter um preço melhor para o queijo", explica.

Vão ser criados dois grupos de qualidade distintos que resultam em dois preços diferentes, afirma Joaquim Lé de Matos 00:00 00:00

A ideia é que todos trabalhem para que tenham um leite melhor, "desde a parte da higienização, do maneio, na ordenha, para que tenham boas práticas e que consigam um leite com um valor justo que se deve pagar por esta atividade agropastorícia.

Todo o processo vai ser digitalizado e monitorizado em tempo real, por forma a que se consiga saber qual a qualidade do leite e qual o preço a pagar, reforçando a denominação de origem protegida do Queijo Serra da Estrela.

O "Be Cheese" foi aprovado no final da semana passada e, além da valorização do preço do leite, vai ainda permitir valorizar a carne de borrego serra da Estrela DOP, que só se alimenta nos pastos, em regime extensivo, havendo ainda fundos para trabalho de promoção e de comunicação destes produtos endógenos e da região Serra da Estrela.

Em 2024, o queijo Serra da Estrela DOP (Denominação de Origem Protegida) deve ser candidato a património mundial da humanidade, aliás, o próprio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já defendeu isso mesmo. A candidatura está a ser preparada pela EstrelaCoop, a cooperativa de produtores de Queijo Serra da Estrela, que confirmou à TSF, na Festa do Queijo de Oliveira do Hospital, que a candidatura está na fase de angariação de fundos, que representa "largos milhares de euros".