Buscas por Maddie no Algarve, Governo espera descida da inflação e outros destaques TSF

A Polícia Judiciária iniciou esta terça-feira buscas na barragem do Arade, no distrito de Faro, relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann, há 16 anos. A investigação está a cargo das autoridades alemãs e inglesas e centra-se num local frequentado pelo suspeito Christian Brueckne.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta manhã esperar vários meses no segundo semestre de inflação abaixo de 3%, destacando ainda a expectativa de redução do peso da dívida pública.

O relatório que resulta da investigação a uma alegada fuga de informação na comissão parlamentar de inquérito à TAP vai ser entregue esta terça-feira ao presidente da Assembleia da República.

Miguel Albuquerque quer o PSD "a jogar" para a maioria absoluta, recomenda silêncio sobre o Chega e defende que Cavaco Silva quis passar o testemunho a Luís Montenegro. Em entrevista à TSF, o presidente do Governo regional afasta qualquer condicionamento do Chega na Madeira.

Três jovens foram, esta terça-feira, detidos pela polícia espanhola por "insultos racistas" contra o avançado do Real Madrid Vinicius Júnior durante um jogo em Valência.

Também em Madrid a Polícia Nacional de Espanha deteve quatro suspeitos de pendurarem um boneco com a camisola do futebolista brasileiro numa ponte perto das instalações do Real Madrid, na capital espanhola.

Numa ação de solidariedade para com Vinícius Júnior e "como símbolo da luta coletiva contra o racismo" , o Cristo Redentor, monumento mais conhecido do Brasil, apagou manteve-se às escuras esta segunda-feira.