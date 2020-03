Calor e frio no mesmo dia. Temperaturas chegam aos 30º, mas caem abruptamente à noite

Temperaturas vão chegar aos 30º © Nicolas Asfuri/AFP

A dez dias do início da primavera, as temperaturas registam uma subida já nos próximos dias em Portugal continental. Quarta-feira será o dia mais quente da semana, mas as mínimas ainda são de inverno.

Durante o dia as temperaturas vão subir em todo o país, sobretudo nas regiões do interior Centro e Sul, destaca o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Beja será o distrito mais quente: esta quarta-feira regista máximas de 30º.

Contudo, vai também registar-se um acentuado arrefecimento noturno. As temperaturas máximas vão chegar aos 29º em Évora, Setúbal e Santarém, por exemplo, mas descer dez graus durante a noite: a temperatura mínima nestes distritos será de 9º.

Semelhante amplitude térmica, com os termómetros a cair de forma abrupta depois de subir, registam-se em vários outros distritos.

Segundo a previsão do IPMA, esta terça-feira as temperaturas máximas vão variar entre os 18º e os 27º em Portugal continental, enquanto as mínimas oscilam entre os 3°C e os 12º.

Tanto terça como quarta-feira serão de sol, com vento fraco. Só na quinta-feira se antecipa a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas.

O mês de fevereiro de 2020, em Portugal continental, foi o mais quente desde que existem registos históricos, ou seja, desde 1931, há quase noventa anos, e a seca alastrou-se a mais de metade do território.

A temperatura média ficou 2,45 graus acima do normal para a época, num valor considerado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) como "muito superior ao normal".

Cerca de 11% do país está em seca fraca, 15,1% em seca moderada, 19,2% em seca severa e 7,3% em seca extrema.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio da primavera começa no da 20 de março às 03h50 (hora de Lisboa) no Hemisfério Norte.

Já o horário de verão tem início no último domingo de março, dia em que à 1 hora da madrugada se deve adiantar o relógio uma hora (60 minutos) em Portugal Continental e na Madeira. Nos Açores, a hora muda à meia-noite.