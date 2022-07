Calor motiva aviso vermelho, perigo máximo de incêndio e outros destaques TSF

© Paulo Cunha/EPA

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre estão desde esta manhã sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente.

E quase todo o território de Portugal continental apresenta esta terça-feira um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural

Pode acompanhar aqui o essencial da situação do estado de calamidade em Portugal:

O risco de incêndio levou António Costa a apelar aos organizadores de grandes eventos que ponderem uma "relocalização ou uma reformatação" de modo a que não se desenvolvam em áreas florestais. A recomendação surpreendeu a Concentração Internacional de Motos de Faro.

Esta manhã o presidente da câmara de Faro escreveu ao primeiro-ministro apelando que reconsidere. Rogério Bacalhau garante que o evento é "seguro" e pediu a António Costa que deixe a câmara municipal assumir a responsabilidade.

Já o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco de Jesus, considera que o Governo e a Proteção Civil devem enviar mais informações à autarquia para que seja tomada uma decisão sobre a realização do festival Super Bock Super Rock.

Portugal não é o único país que está a sofrer com o tempo quente. Também o resto da Europa está a enfrentar uma onda de calor que deve durar, pelo menos, até ao fim de semana. A crise climática e o aquecimento global podem explicar o fenómeno.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 8,7% em junho, acima dos 8,0% do mês anterior e o valor mais alto desde dezembro de 1992, confirmou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

E pela primeira vez em 20 anos, a taxa de câmbio do euro e do dólar atingiu a paridade.

O número de mortos no ataque russo a um edifício residencial em Chasiv Yar, leste da Ucrânia, no fim de semana, subiu para 34.

Foi divulgada na última noite uma das primeiras imagens a cores captadas pelo telescópio espacial James Webb: o aglomerado de galáxias SMACS 0723, exatamente como era há cerca de 4,6 mil milhões de anos.