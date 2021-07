Câmara de Lisboa aprova afastamento do encarregado de Proteção de Dados

© Global Imagens (Arquivo)

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou na tarde desta sexta-feira o afastamento do encarregado de proteção de dados depois do caso relacionado com as informações pessoais, de manifestantes estrangeiros, partilhadas com embaixadas.

A decisão acontece um dia depois da presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados ter defendido, no Parlamento, que o funcionário não teve responsabilidade no caso.

Com oito votos a favor, exatamente o mesmo número de eleitos pelo PS, a saída do encarregado de proteção de dados da autarquia lisboeta foi decidida por voto secreto.

Em causa, nesta reunião de câmara, estava a provação da cessação de funções do Coordenador da Equipa de Projeto de Proteção de Dados Pessoais e aprovar a designação do novo Encarregado da Proteção de Dados do Município de Lisboa, bem como alterar as competências da Equipa de Projeto de Proteção de Dados Pessoais, designando o respetivo Coordenador.

Finalmente, foi aprovada a realização de uma auditoria externa a todos os serviços da Câmara Municipal de Lisboa para aferir o cumprimento da legislação europeia e nacional relativa à proteção de dados pessoais.