Câmara do Porto adquire dois prédios para 20 casas de arrendamento acessível

A empresa municipal de reabilitação urbana Porto Vivo estima reabilitar, até 2026, cerca de 200 casas para arrendamento acessível

A Câmara Municipal do Porto comprou dois prédios, em Paranhos e Campanhã, para reabilitar e criar 20 casas para arrendamento acessível, num investimento superior a 3,5 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado, a autarquia refere que esta aposta acontece ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do programa 1.º Direito.

A reabilitação do prédio localizado na Rua 9 de Abril, em Paranhos, custará 1,9 milhões de euros e dará origem a 12 habitações.

Já a obra em Campanhã, na Rua Matias de Albuquerque, possibilitará acrescentar oito casas ao programa arrendamento acessível, num investimento de cerca de 1,7 milhões de euros.

As obras deverão estar concluídas no último trimestre de 2024.

Na nota, a Câmara liderada pelo independente Rui Moreira recorda que em fevereiro adquiriu um prédio com seis fogos na Rua Central de Francos, prevendo-se que a reabilitação esteja concluída no último trimestre deste ano.

Somam-se três casas que a autarquia diz estarem "prontas a habitar" na Rua do Monte Alegre, Travessa do Covelo e Rua de Honório Lima.

Simultaneamente, a autarquia acrescenta que prevê a aquisição de mais 10 frações, seis com contrato-promessa já assinados e quatro em vias de formalização.

A empresa municipal de reabilitação urbana Porto Vivo estima reabilitar, até 2026, cerca de 200 casas para arrendamento acessível "com rendas 20% inferiores aos valores praticados no mercado".