Campo Maior fecha escolas para travar Covid-19

Mais de 400 alunos de Campo Maior já se encontram em isolamento, segundo apurou a TSF, havendo ainda professores e pessoal não docente que também se encontram infetados, tendo levado a Comissão Municipal de Proteção Civil e o Gabinete de Crise - criado no âmbito da pandemia - a tomar a decisão de encerrar o Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro e a Escola Secundária.

Os estabelecimentos já não abrem esta sexta-feira para os cerca de 1200 alunos de um total de 60 turmas, numa altura em que a vila alentejana regista um total de 174 casos ativos, com especial incidência no Agrupamento de Escolas.

O gabinete de crise justifica ainda a decisão com o facto das escolas estarem a funcionar a uma capacidade bastante reduzida. Segundo soube a TSF, há pais que perante os crescentes casos positivos de covid-19 - e também face ao frio que se tem feito sentir - optaram por não deixar os filhos irem à escola nestes últimos dias.

O agrupamento já emitiu um comunicado onde garante que vão ser criadas as condições para manter as escolas disponíveis para acolherem os alunos cujos encarregados de educação sejam trabalhadores de primeira e segunda linha no combate à pandemia ou que não tenham onde deixar os seus filhos durante o dia por qualquer motivo.

Na sua página do Facebook o presidente da Câmara de Campo Maior, João Muacho, apontou a importância de nas próximas duas semanas os alunos se manterem em casa, "muito em especial os de ciclos letivos mais avançados (3º ciclo e secundário)", sublinhou o autarca.

Além das escolas e de outros setores de atividade também o Mosteiro da Imaculada Conceição já foi atingido pelo novo coronavírus, tendo infetado 14 monjas concecionistas que residem neste espaço religioso.