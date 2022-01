Candidaturas para o Prémio Universidade de Coimbra abertas até 9 de fevereiro

Amílcar Falcão, presidente do júri do prémio e reitor da Universidade de Coimbra © Fernando Fontes / Global Imagens (arquivo)

Por TSF 20 Janeiro, 2022 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A fase de apresentação de candidaturas para o Prémio Universidade de Coimbra (UC) de 2022 está aberta até ao dia 9 de fevereiro.

O galardão "é atribuído anualmente a uma pessoa de nacionalidade portuguesa que se tenha distinguido nas áreas da cultura, da economia e gestão e/ou ciência e inovação" e é apoiado pelo Global Media Group, do qual faz parte a TSF.

As propostas de candidatura podem ser enviadas por "qualquer instituição ou pessoa de nacionalidade portuguesa" e devem incluir "um curriculum vitae do/a candidato/a, assim como uma explicitação clara da relevância e do carácter inovador do seu contributo de elevado mérito".

O Prémio Universidade de Coimbra "tem o valor de 25 mil euros: 10 mil para o/a vencedor(a) e 15 mil para a atribuição de uma bolsa de investigação". O anúncio do vencedor acontece no dia 24 de fevereiro em conferência de imprensa a realizar na reitoria da Universidade de Coimbra.