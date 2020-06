Central nuclear de Almaraz sofre novo incidente sem consequências para o ambiente

Central nuclear em Almaraz © Orlando Almeida/Global Imagens

A central nuclear de Almaraz, em Espanha, registou um incidente às 03h33 de sábado, no reator da unidade II, sem que haja registo de impactos no meio ambiente ou nos trabalhadores, anunciou o Conselho de Segurança Nuclear (CSN).

O CSN explica, num comunicado a que a Lusa teve acesso, que foi notificado pelo proprietário da central nuclear de Almaraz do incidente registado às 03h33 de sábado, no reator da unidade II, que se desligou automaticamente.

"O evento não teve impacto nos trabalhadores, no público ou no meio ambiente. Com as informações disponíveis até o momento, o incidente é classificado como nível 0 provisório na Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES)", sustenta o CSN.

Em cinco dias, este é o segundo incidente registado na central nuclear de Almaraz.

No dia 22 de junho, às 20h15, a unidade I foi interrompida automaticamente como resultado da ação da proteção de turbinas originárias do gerador elétrico.

A unidade I estava em processo de carregamento, com 51% de energia e, segundo a informação dos proprietários da central ao CSN, não se registaram impactos nos trabalhadores ou no meio ambiente.

A central de Almaraz está situada junto ao rio Tejo e faz fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco e Portalegre, sendo Vila Velha de Ródão a primeira povoação portuguesa banhada pelo Tejo depois de o rio entrar em Portugal.

Em operação desde 1981 (operação comercial desde 1983), a central está implantada numa zona de risco sísmico e apenas a 110 quilómetros em linha reta da fronteira portuguesa.

Os proprietários da central de Almaraz são a Iberdrola (53%), a Endesa (36%) e a Naturgy (11%).