Cerca sanitária em Câmara de Lobos levantada domingo

© LUSA

Por Lusa 30 Abril, 2020 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos deverá ser levantada às 00:00 de domingo, caso não surjam novos doentes com Covid-19, anunciou esta quinta-feira o presidente do Governo Regional da Madeira.

"Sem novos casos positivos, a situação de exceção [na freguesia de Câmara de Lobos] será levantada a partir das 00h00 do dia 3 de maio", declarou Miguel Albuquerque, em videoconferência, no Funchal, destinada a divulgar o calendário do desconfinamento e a reabertura "gradual" de algumas atividades económicas na região.

Devido ao surgimento de uma cadeia de transmissão da Covid-19 num dos bairros sociais de Câmara de Lobos, o da Nova Cidade, alegadamente na sequência de um convívio familiar na altura da Páscoa, o executivo madeirense decretou em 19 de abril uma cerca sanitária para esta freguesia, por um período de 15 dias, a única adotada no arquipélago.

A situação levou ao confinamento de 22 pessoas desta cadeia numa unidade hoteleira na zona do Cabo Girão, foram identificados mais de 200 contactos e foram realizados "mais de 500 testes na última semana", referiu o presidente do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP.

Miguel Albuquerque agradeceu o comportamento da "população, autoridades e autarquias de Câmara de Lobos", destacando que cumpriram as "medidas de contenção para evitar a propagação da pandemia".

O governante sublinhou que se não tivesse sido tomada a decisão da criação da cerca sanitária, existiriam "consequências nefastas a nível local e regional".

"Esta medida permitiu acompanhar as famílias e a contenção da contaminação", afirmou, lembrando que surgiram na altura "29 novos casos apenas em dois dias".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19