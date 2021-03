Autarca defende medidas de apoio à economia de Ovar superiores às do resto do país

Emissão especial um ano de Covid-19 em Portugal e aniversário da TSF © Tony Dias/Global Imagens

O presidente da Câmara de Ovar defende uma "discriminação positiva" do concelho, através de medidas de apoio à economia local superiores às implementadas no resto do país. Em entrevista à TSF, Salvador Malheiro diz entender que "todo sofreu bastante com esta questão da pandemia", mas acredita que Ovar esteve sujeito a "condições ainda maiores".

"Penso ser de elementar justiça a necessidade dessas medidas de discriminação positiva para apoio da economia local de Ovar ligeiramente maiores do que o resto do país. O Governo deveria implementar esse projeto de resolução o mais rapidamente possível", sustenta.

O SARS-CoV-2 tinha chegado há poucos dias a Portugal, quando Ovar enfrentou a maior cerca sanitária de Portugal Continental. As previsões anunciavam, no pior dos cenários, uma "catástrofe", com "cerca de 40 mil infetados e cerca de mil óbitos, se as coisas não corressem bem".

Quem recorda estes momentos marcantes é o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, em entrevista à TSF, quase um ano depois desse 17 de março de 2020. A tormenta, garante o autarca, foi ultrapassada graças à solidariedade e "ao espírito de união" da população.

Ouça as declarações de Salvador Malheiro 00:00 00:00

Questionado pelo jornalista Fernando Alves sobre se, em algum momento, o concelho se sentiu abandonado, Salvador Malheiro diz compreender que, num "período embrionário" da pandemia, "as instâncias superiores não tivessem essa capacidade de resposta". Ainda assim, o autarca sublinha que a situação foi resolvida graças ao "grupo operacional do gabinete de crise" e "ao espírito de união, de trabalho de todo o povo vareiro".

Ouça um excerto desta emissão especial 00:00 00:00

Sobre o eventual estigma que a pandemia deixou naquela região, Salvador Malheiro explica que houve duas fases: "Numa primeira fase, o estigma existiu sob o ponto de vista negativo. Nós éramos olhados de uma maneira diferente, mas à medida que nós fomos ultrapassando os problemas sentimos que esse estigma passou a ser ao contrário e passámos a ser os cumpridores, a ser aqueles que conseguiram resolver o assunto", remata.

