Cerca sanitária no Porto "está a ser equacionada" pela DGS

Graça Freitas © António Cotrim/Lusa

Por TSF com Lusa 30 Março, 2020 • 14:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu esta segunda-feira que pode vir a ser implementada uma cerca sanitária no Porto para reforço do combate à Covid-19.

Em conferência de imprensa, a responsável pela Saúde adiantou que "a cerca sanitária no Porto está a ser equacionada entre as autoridades de saúde nacionais e regionais".

No mesmo plano, a diretora-geral da Saúde adianta que "o Porto, neste momento, do ponto de vista dos recursos materiais e humanos tem estado a receber todo o apoio nacional".

Questionada sobre a articulação que está a ser feita entre as autoridades de saúde e as autoridades municipais, Graça Freitas afirmou que "essa articulação está estabelecida e vai até ser plasmada num despacho conjunto".

"E é óbvio que a autoridade de saúde, ao nível dos agrupamentos de centros de saúde, se articula com os seus parceiros a nível daquele município, desde logo, com a Câmara Municipal, com a Segurança Social e mais latamente com a Comissão Municipal de Proteção Civil", sublinhou.

Portanto, frisou, "a nível local o circuito está completamente definido".

Há, por esta altura, dois municípios sujeitos a cerca sanitária: Ovar e Povoação, nos Açores.

Foram confirmadas 140 mortes e 446 novos casos de contágio por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, elevando para 6408 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.