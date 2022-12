Chuva deixou 83 pessoas desalojadas

© Tiago Petinga/Lusa

Por Carolina Rico 14 Dezembro, 2022 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As inundações provocadas pela chuva da passada terça-feira deixaram 83 pessoas ficaram desalojadas, das quais 34 no concelho de Seixal, no distrito de Setúbal.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, revelou ainda que foram registadas sete assistências hospitalares: um ferido leve em Alcântara; um assistido em Oeiras, um assistido junto ao IC6 em Penacova, Coimbra; dois assistidos e um ferido leve em Campo Maior e um ferido em Caldas da Rainha.

Desde as 00h00 de terça-feira, registaram-se 3552 ocorrências relacionadas com a intempérie, a maior parte no distrito de Lisboa (2722), seguindo-se Setúbal, Portalegre, Santarém e Coimbra. Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais estão entre os municípios mais afetados, bem como Arronches, Sousel, Campo Maior e Fronteira, no distrito de Portalegre.

Mantém-se ativos cinco Planos Municipais de Emergência (quatro em Portalegre e um em Santarém) e os Planos Especiais de Emergência para Cheias no rio Douro e no rio Tejo, com alerta amarelo.

Esta quarta-feira registou-se apenas uma "inundação urbana" em Setúbal, onde estão "operações a decorrer", sem registo de vítimas, aponta André Fernandes.

"Os meios de reforço que foram a solicitados pelo distrito de Lisboa ainda se encontram a trabalhar, nomeadamente um grupo de bombeiros com capacidade de módulos de bombagem de Santarém", mas os meios das Forças Armadas já foram desmobilizados.

Os acessos da A8 para Frielas, em Loures mantêm-se fechados e o IP2 continua fechado à circulação rodoviária, revela o comandante da ANEPC.

A Linha de Cascais está a funcionar com normalidade - apenas a estação de Algés continua encerrada - e o metro de Lisboa está a circular com constrangimentos pontuais.