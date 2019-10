Chuva forte causa várias inundações no norte do país

Por Teresa Alves 19 Outubro, 2019 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

As chuvas fortes registadas este sábado no distrito de Braga e Porto provocaram inundações em estradas e habitações com o registo total de 34 ocorrências entre as 08h00 e as 11h30, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo o Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Braga foram registadas 20 ocorrências entre as 08h15 e as 11h00 no distrito de Braga relacionadas com inundações em habitações e estradas devido às chuvas fortes.

O Jornal de Noticias conta que as principais inundações estão a ocorrer nas margens do rio Este, junto ao complexo industrial da antiga Grundig, na zona do Fórum Braga e próximo de diversas oficinas de automóveis.

O CDOS de Braga adiantou que não há, até ao momento, registo de feridos ou danos em habitações que impliquem a saída das pessoas das casas.

No distrito do Porto também se registaram 14 inundações relacionadas com as intensidade da chuva que caiu durante a manhã, designadamente na "via pública e em habitações".

Segundo o CDOS do Porto não houve registo de feridos ou desalojados.

A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil regista ainda inundações em Guimarães, Famalicão, Chaves, Gaia, Matosinhos, Gondomar e Valongo.