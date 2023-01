Chuva forte inunda ruas no Porto. Estação de metro de São Bento encerrada

A maioria das ocorrências na Área Metropolitana do Porto são de inundação © Igor Martins / Global Imagens

A chuva forte da manhã deste sábado inundou várias ruas no Porto. Ao todo, a Proteção Civil registou 193 ocorrências, das quais 140 foram na Área Metropolitana do Porto.

"O que equivale a 73% deste total. A maioria são ocorrências de inundação, mas também há 25 ocorrências de limpezas de via. A ocorrência de precipitação nesta última hora foi acentuada nesta região, mas já estamos a ter aqui informação de que muitas das situações estão em fase de resolução e normalização da situação que afetou um pouco as vias, com alguns veículos submersos na área metropolitana", explicou à TSF o oficial de operações da Proteção Civil José Miranda.

Ouça as declarações do responsável da Proteção Civil à TSF 00:00 00:00

Em Lisboa, para já, as ocorrências são "muito reduzidas".

"De fácil resolução logo que os meios chegam ao local, precisando só de dez ou 15 minutos para resolver as situações com que se deparam", acrescentou.

A água afeta também a circulação na rede de Metro do Porto. Na linha amarela, a circulação esteve cortada, mas já foi reaberta há minutos.

"Reabrimos há minutos a linha amarela na sua plenitude, foram efetuadas passagens de segurança, que para nós é um valor absoluto. Verificando-se que o túnel estava completamente desimpedido, sem qualquer tipo de resíduo, repusemos a circulação da linha amarela em toda a sua extensão", explicou à TSF Jorge Morgado, do Metro do Porto.

Já a Estação de São Bento está encerrada e assim deve permanecer durante uma ou duas horas para limpeza.

"Ao longo desta tarde iremos reabri-la, mas neste momento não é possível entrar nem sair do metro na Estação de São Bento", rematou.