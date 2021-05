Chuva regressa na próxima semana com descida acentuada das temperaturas

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por Carolina Rico 06 Maio, 2021 • 09:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de uma semana com valores de temperatura acima do normal para a época, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma "descida acentuada da temperatura máxima" a partir de domingo.

Sábado será o dia mais quente da semana em Portugal Continental, com as temperaturas máximas a oscilar entre os 19º (Beja) e os 19º (Porto e Viana do Castelo) e as mínimas entre os 11º (Bragança) e os 15º (Faro).

Depois, a partir de domingo, o IPMA antecipa uma descida das temperaturas em todo o território continental, tal como períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros.

Na segunda-feira, as temperaturas máximas deverão variar entre os 20º (Faro) e os 10º (Guarda) e as mínimas entre os 4º (Guarda) e os 13º (Faro) e é mesmo esperada neve na Serra da Estrela.

A mudança drástica no estado do tempo deve-se à formação de uma tempestade no Atlântico, resultado de uma ciclogénese explosiva, mas cujos efeitos serão sentidos na Península Ibérica a partir da próxima semana, revela a Agencia Estatal de Meteorologia espanhola, citada pela agência EFE.