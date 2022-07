Cinco pessoas resgatadas de naufrágio em Sines após encontro com orcas

© Photo by NOAA on Unsplash

A Marinha anunciou este domingo ter coordenado o resgate de cinco pessoas durante a madrugada após o veleiro em que navegavam ter naufragado devido a um encontro com orcas.

Em comunicado, as autoridades revelam que os cinco tripulantes portugueses estavam já na balsa salva-vidas "a cerca de 6 milhas, o equivalente a 11 quilómetros, de Sines" e foram resgatados pela "Festas André", uma embarcação de pesca que estava nas proximidades.

O primeiro contacto do veleiro com cerca de dez metros e "que se encontrava a meter água" com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa foi realizado "pelas 00h03". Além da "Festas André", também foi empenhada uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sines "que acompanhou o navio de pesca até ao porto de Sines, onde atracou em segurança pelas 02h43".

Após este episódio, a Marinha aproveita para recordar as recomendações em vigor: desligar os motores das embarcações aquando do avistamento de orcas.

"A interação com estes mamíferos ocorre sobretudo devido ao comportamento curioso de orcas juvenis, as quais atraídas pelas estruturas móveis e ruidosas das embarcações, como o leme e a hélice, podem aproximar-se excessivamente das embarcações e embater nas estruturas móveis, com probabilidade de rutura total ou parcial do leme", lê-se no comunicado desta manhã.