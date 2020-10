Circulação na Avenida da Liberdade vai mudar. Teresa Leal Coelho fala em "presente de Natal para lisboetas"

Avenida da Liberdade © Global Imagens

O sentido de trânsito nas vias laterais da Avenida da Liberdade, em Lisboa, deve voltar a mudar até ao Natal. É esta a expectativa de Teresa Leal Coelho, a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa responsável pela proposta da medida, que foi aprovada esta quinta-feira.

Em 2012, a autarquia socialista levou a cabo um conjunto de alterações na circulação rodoviária na rotunda do Marquês de Pombal e na Avenida da Liberdade. Foram redefinidas as vias de circulação do corredor central e a circulação nos corredores laterais, deixando de ser possível percorrer no mesmo sentido toda a avenida pelas laterais.

O intuito era reduzir as emissões de gases poluentes naquela zona. A medida não teve, no entanto, o efeito esperado a nível ambiental e ainda aumentou o congestionamento das faixas centrais, nota Teresa Leal Coelho.

"Foi um erro porque não atingiu os objetivos pretendidos, no que diz respeito aos índices de carbono, e foi um erro porque criou obstáculos e dificuldades, não só às pessoas que ali vivem, que ali trabalham ou que ali circulam, como ao comércio", constata a vereadora. "Foram oito anos desde que esta alteração foi introduzida e, nestes oito anos, nunca ouvi ninguém satisfeito com aquela solução."

Teresa Leal Coelho considera que as alterações feitas em 20212 foram "um erro" 00:00 00:00

A eleita pelo PSD, a quem a concelhia do partido retirou a confiança política no último ano, decidiu, por isso, propor a reposição da circulação no mesmo sentido nas laterais da Avenida da Liberdade.

A proposta foi aprovada, esta quinta-feira, com os votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e BE e a abstenção do PCP.

Teresa Leal Coelho, vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, quer reverter as mudanças na circulação nesta zona da cidade © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Em declarações à TSF, Teresa Leal Coelho explica que, com as mudanças agora aprovadas, "uma das faixas laterais subirá a Avenida da Liberdade, a outra descerá".

A vereadora afirma que esta poderá ser uma "prenda de natal" para a população de Lisboa 00:00 00:00

A vereadora garante que, apesar de a alteração implicar uma obra, esta não será "complicada". "Há semáforos que têm de ser modificados, porque estão em sentido contrário nalguns troços, e há também uma intervenção a fazer nos passeios da rotunda".

Teresa Leal Coelho espera que a obra "esteja pronta antes do Natal e, preferencialmente, no final de novembro e início de dezembro". A vereadora quer que este seja "um presente de Natal" para "os lisboetas"