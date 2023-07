Conheça o helicóptero de busca e salvamento que fará viagem do papa entre Lisboa e Fátima

EH101-Merlin © Manuel Cascalheira/Força Aérea/Facebook

A Força Aérea Portuguesa (FAP) indicou esta quinta-feira as características do helicóptero EH-101 que fará o transporte do papa Francisco entre Lisboa e Fátima durante a Jornada Mundial de Juventude (JMJ) e que é habitualmente usado em missões de busca e salvamento em todo o território nacional.

Segundo revelou o piloto comandante e instrutor da Esquadra 751 da Base Aérea Nº6 (BA6), no Montijo, major Rodolfo Gouveia, o helicóptero EH-101, que fará o transporte do papa Francisco, de Lisboa para Fátima, durante a JMJ Lisboa 2023, é uma aeronave de grandes potencialidades que é frequentemente utilizada em missões de busca e salvamento, mas que também pode ser usada no transporte aéreo tático e apoio a diversas missões específicas.

"Estes 12 helicópteros EH-101 [que estão ao serviço da FAP] são todos idênticos no exterior, têm uma dimensão de 22 metros, um peso máximo à descolagem de 15,6 toneladas e um peso básico, ou limpo, sem nada, de 10 toneladas", disse o major Rodolfo Gouveia.

"O EH-101 tem três motores na parte superior da cabine e tem um rotor principal com cinco pás. Em termos de dimensão da cabine, e dimensão do próprio helicóptero, consegue ter à volta de nove metros no seu interior e transportar 35 pessoas no máximo, ou 30 pessoas se for uma configuração mais confortável", acrescentou, sublinhando que se trata de um helicóptero com um grane raio de ação, o que permite efetuar operações de busca e salvamento em grande parte do oceano Atlântico, na área sob jurisdição portuguesa.

Rodolfo Gouveia falava aos jornalistas durante um encontro promovido pela FAP na BA6, no Montijo, para mostrar os trabalhos de preparação que são necessários no helicóptero EH-101, que fará o transporte do papa Francisco entre Lisboa e Fátima, bem como a viagem de regresso à capital do país.

"O que nós temos planeado é a viagem de 50 minutos, desde o aeroporto de Figo Maduro até ao heliporto de Fátima. E depois, no regresso, transportaremos também Sua Santidade, o papa Francisco, até ao aeroporto de Lisboa", acrescentou, adiantando que a viagem será efetuada a uma "velocidade média de 250 quilómetros por hora".

O major Rodolfo Gouveia referiu ainda que o helicóptero será configurado com "cadeiras desenhadas pelo próprio fabricante, a Leonardo Helicópteros, que têm uma configuração VIP diferente e que são mais confortáveis e mais espaçosas".

O transporte do papa não constitui novidade para os cerca de cem elementos da Esquadra 751, que já fizeram missões idênticas em 1982, 1990, 2000, 2010 e 2017, esta última já no pontificado do papa Francisco.