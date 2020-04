Controlo na fronteira com Espanha prolongado até 15 de maio

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna © João Silva/Global Imagens

Por Cátia Carmo com Gonçalo Teles 13 Abril, 2020 • 20:16

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que já foi acordado com o Governo espanhol que o controlo de fronteiras se vai prolongar por mais um mês, até dia 15 de maio, com limitação a nove pontos terrestres de passagem entre os países.

Sobre a renovação do estado de emergência, Eduardo Cabrita sublinhou que o Governo está em sintonia com o Presidente da República.

"O Governo está inteiramente em sintonia com a posição do Presidente da República, no sentido de que o estado de emergência deverá ser prorrogado num terceiro período: a partir do próximo dia 17, indo até ao início do mês de maio. Teremos de encontrar a forma de retomar gradualmente, com segurança", explicou Eduardo Cabrita.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados do novo coronavírus foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.