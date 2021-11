COP estão "desenhadas para falhar". Marcha pelo clima acontece em Lisboa este domingo

© Niklas Hallen/AFP

Mais uma marcha pelo clima sai às ruas de Lisboa, durante a tarde deste domingo. Os trabalhos na COP26 entram esta segunda-feira na última semana e, por isso, ativistas como Sinan Eden, da Climax, deixam claro que têm poucas ou nenhumas expectativas em resultados concretos.

"O que está a acontecer em Glasgow é uma performance. Até agora, as empresas e os governos têm gastado mais em marketing do que realmente em resolver qualquer problema e encontrar soluções e consensos mundiais", considera, em declarações à TSF.

Para Sinan Eden, as COP estão "desenhadas para falhar" e são "uma cena de crime".

Ouça as declarações de Sinan Eden à TSF 00:00 00:00

Este ativista do clima acredita ser mais eficiente uma cimeira alternativa de cidadãos, pelo menos até que a COP seja realmente livre.

"O que nos interessa é que exista uma cimeira alternativa que também começa hoje. Nós estamos nesse espaço, há vários eventos com participação dos ativistas de Portugal. Achamos que a solução será nessa cimeira alternativa das pessoas", afirma, acrescentando que para as COP funcionarem "são precisos compromissos vinculativos", bem como "tirar as empresas das COP".

Sinan Eden defende uma cimeira alternativa como a que se vai realizar, este domingo, em Glasgow 00:00 00:00

A partir das 15h00 deste domingo, a marcha de Lisboa parte do Martim Moniz e desloca-se até à Alameda. Dirigentes do PAN e do Bloco de Esquerda já marcaram presença.

Numa sala de cinema em Glasgow, um "tribunal popular" foi improvisado este domingo para julgar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) pelo fracasso em travar o aquecimento global.

Os queixosos são "os cidadãos e a natureza", que acusam os governos que subscreveram o Acordo de Paris de se terem comprometido com "metas, mecanismos e soluções falsos que estão a falhar em parar as alterações climáticas".

O julgamento é simulado, um exercício promovido por uma miríade de organizações ativistas de países da América Latina, Sudoeste Asiático, África ou Europa, mas segue o protocolo a audiência de dezenas de pessoas levanta-se quando entra o juiz, que inicia a audiência com o bater do martelo.

O evento, um dos primeiros da cimeira alternativa à COP26, reflete a frustração dos ativistas perante a falta de impacto dos planos para reduzir emissões de gases com efeito de estufa com os líderes políticos reunidos na 26.ª conferência do clima das Nações Unidas, a algumas centenas de metros.