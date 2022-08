Corte no imposto sobre combustíveis mantém-se, transmissibilidade Covid ultrapassa 1 e outros destaques TSF

© Leonel de Castro/Global Imagem (arquivo)

O Governo anunciou ao final desta tarde que vai manter, ao longo de setembro, o corte no imposto sobre combustíveis, equivalente à aplicação de uma taxa de IVA de 13%.

O índice de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 em Portugal voltou a ultrapassar o valor limite de 1 a nível nacional. Em termos regionais, é nos Açores que o valor é mais elevado: 1,26.

Miguel Castanho, especialista do Instituto de Medicina Molecular (iMM) da Universidade de Lisboa, alerta que o início do outono e o regresso à escola e ao trabalho resultam num ambiente "mais favorável" aos contágios.

A diretora clínica do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Filomena Rodrigues, demitiu-se. A instituição esclarece que está a "funcionar em total normalidade".

Com Marta Temido de saída do ministério da Saúde, o PSD quer que a ministra demissionária divulgue o relatório da mortalidade materna, prometido pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em julho. Este documento pretende detalhar as razões para o aumento desta mortalidade específica.

Uma criança espanhola de 20 meses morreu na cidade espanhola de Girona depois de ter sido atingida por granizo. Os serviços de meteorologia da Catalunha revelam que as bolas de gelo tinham entre dez e onze centímetros, uma dimensão rara.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, considera que a Península Ibérica tem sido "subutilizada" no plano energético, em especial no que respeita ao armazenamento e transporte, mas deixou elogios ao exemplo de Portugal e Espanha.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde quer esclarecimentos do Hospital de Santa Maria após morte de um homem nos jardins da unidade do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

Charlbi Dean, atriz e modelo de 32 anos que venceu a Palma de Ouro na mais recente edição do Festival de Cannes, morreu esta segunda-feira, vítima de doença súbita.

De Manchester chega mais uma tentativa de colocar um ponto final numa das novelas do mercado de transferências do futebol. O treinador do Manchester United, Ten Hag, garante que Cristiano Ronaldo faz parte dos seus planos para a época e que não quer ver saídas do clube, pelo menos, até janeiro.

Julian Draxler, internacional alemão de 28 anos, aterrou esta tarde para assinar pelo Benfica. O criativo deve ser emprestado por uma época pelos franceses do Paris Saint-Germain, adversários das águias na Liga dos Campeões.

A União Europeia acabou com a facilitação de vistos a cidadãos russos. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell alerta que "o crescente número de entradas" de cidadãos russos em solo europeu, que se regista desde "meados de julho", representa um "risco para a segurança", em particular para os países mais próximos.